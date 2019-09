Eelmisel kolmapäeval selgus Toila aleviku veetöötlusjaamast võetud analüüsitulemustest, et vees on kolibakter. Järgmisel päeval asuti vett kloorima; kuigi selline vesi pole otseselt tervisele ohtlik, viitab see siiski mikrobioloogilisele saastumisele ning joogivett on soovitatav enne tarvitamist keeta.