Politsei tabas Kohtla-Järve poeröövides kahtlustatava

Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant rääkis, et kuigi politseinikel ei õnnestunud kummalgi juhul kohe sündmuskoha ümbrusest meest tabada, viisid uurijate pingutused mõne päevaga sihile.

Ta ütles, et see, missugust relva kurjategija kasutas, selgitab välja ekspertiis. "Igasugustesse relvaga seotud juhtumitesse suhtume igal juhul väga tõsiselt. Erinevad relvataolised esemed, sealhulgas pneoumorelvad, vôivad olla tulirelvadele visuaalselt väga sarnased ja sageli ei mõelda sellele, kuidas nende kasutamine avalikus ruumis mõjutab inimeste turvatunnet. Seetõttu pälvib nende kasutamine kindlasti politsei kõrgendatud tähelepanu ja maksimaalse reageerimise," rääkis jaoskonnajuht.

Kliimanti sõnul häirisid need sündmused kahtlemata kogukonna turvatunnet, kuid politseinikud tegid kõik endast oleneva, et mees kiiresti tabada. "Oluline on alati kahtlastest inimestest ja tegevusest politseile koheselt teada anda. Siis saame operatiivselt tegutseda," sõnas ta.