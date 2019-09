Ultrajooks pole kivipallurite ala

Eksib see, kes arvab, et 24 tunni jooks on tuimalt kilomeetreid rühkivate poolearuliste kivipallurite ala. Nagu näitas nädalavahetusel Sillamäel toimunud ultrajooks, on edutoova taktika valimiseks vaja eelkõige teravat mõistust ja õigel ajal õigeid otsuseid, muu hulgas ka selle kohta, millal on mõistlik edasisest ponnistamisest loobuda.