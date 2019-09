Viru Keemia Grupp tolmutas filtri rikke tõttu Järve linnaosa

Viru Keemia Grupp teatas reede pärastlõunal, et tegu on kontserni kuuluva tütarettevõtte VKG Energia tootmisprotsessis tekkiva tolmuga, mis tavapäraselt jääb väävlipüüduri filtrisse. "Kahjuks sattus see filtri osalise rikke tõttu atmosfääri ning levis tuulega laiali," teatas ettevõte, lisades, et taoline hajutatud tolm ei kujuta inimese tervisele ohtu.