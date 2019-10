President Kersti Kaljulaid osales Narva loomeinkubaatori avamisel

"Minu meelest võib avatav loomeinkubaator luua Narvas midagi vajalikku, sealhulgas uusi töökohti. Selline tegevus nõuab kahtlemata aega. Tuleb vaeva näha, et asi liikuma hakkaks. Noortele, kes tahavad siia jääda või tagasi tulla, on see supervõimalus," ütles Kersti Kaljulaid ERRi Ida-Virumaa korrespondendile antud intervjuus.

Arutelust "Innovatsioon ja Ida-Virumaa areng" võtsid lisaks presidendile osa Narva linnapea Aleksei Jevgrafov ning Linda 2 kultuuri- ja ettevõtluskeskuse asutaja Allan Kaldoja. Visioonihommikul osalenud märkisid, et Narva on minevikus kasvanud otsekui steroidide peal, ent see kasv pole olnud seotud majanduskasvuga ning seepärast elabki linn praegu üle raskeid aegu.

Diskussiooni lõpus anti sõna saalis viibinud külalistele ning Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht märkis kriitiliselt, et pealkirja "Innovatsioon ja Ida-Virumaa areng" all räägitakse ainult Narvast. Pärast seda tuli arutelust osavõtnutel end parandada, Narva linnapea Aleksei Jevgrafov aga tuletas meelde, et tema juhitav linn on tõepoolest eri tegevusvaldkondades tõmbekeskus.

Visioonihommik president Kersti Kaljulaidiga ning selle raames läbi viidud diskussioon "Innovatsioon ja Ida-Virumaa areng" toimusid vast remonditud hoones, kus on endale koha leidnud nii Narva eesti keele maja kui ka loomeinkubaator Objekt.