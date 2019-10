Politsei kontrollis jalakäijate raudteeületuse harjumusi

Omal ajal oli raudtee ehitamine paljudele Eesti paikadele õnnistus, kuna parem transport tõi kaasa arenguhüppe. Samas hakkas raudteed ületama suurel hulgal inimesi ja sõidukeid ning see tõi kaasa õnnetusi. Praeguseks on tarastatud suuri lõike ja tehtud ülekäigukohti, kuid neid on ikkagi vähe.

Nii on Jõhvis legaalsed raudteeületuskohad vaid promenaadi tunnel ja Tartu maantee ülekäik. Kuid seda on kindlalt vähe ning linna idaserva Raudtee ja Malmi tänava vahele − otse raudteel käimist keelavate plakatite kõrvale − on ilmunud mitu isetekkelist ülekäigukohta. Inimlikult on muidugi mõistetav, et mitme kilomeetri pikkuse ringi tegemine ei ole normaalne.