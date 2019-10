Kesklinna põhikooli hoone ideekonkursile tehti kaks pakkumist

"Kui nende vastavus kinnitust leiab, tuleb kokku žürii projekte arutama ja parimat ideed välja valima," selgitas linnapea. "Täpseid tähtaegu ma praegu nimetada ei saa, kuid me oleme huvitatud selle konkursi võimalikult kiirest läbiviimisest, et saaks ehitajaid otsima hakata. Ehkki me taotlesime haridusministeeriumilt kooli ehitamise tähtaja pikendamist, peavad viimased väljamaksed projekti tingimuste kohaselt tehtud saama 2022. aastal."

Kesklinna põhikooli olemasoleva hoone kohale Pärna ja Vahtra tänava nurgale on kavas ehitada uus koolimaja. Hoone kavandatav pindala on 3780 ruutmeetrit ning see on mõeldud õppimiseks 640 õpilasele. Kooli ehitamisele võib eelduste kohaselt kulutada vaid 5 miljonit eurot, mille linn saab tõukefondidest. 750 000 eurost kuni miljonini on linna omaosalus. Seejuures peab alles jätma spordiväljaku ja võtma arvesse kõiki miljööväärtuslikul alal paikevale hoonele esitatavaid nõudmisi.