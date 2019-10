Riho Keerme tuli kestuskrossis Läti meistriks

Eestit räsis sel ajal torm ning kõvast tuulest ei pääsenud ka Lätimaa. "Sõit oli karm. Rattad tuli maas hoida, sest nagu rehvid maapinnaga kontakti kaotasid, viis tuul tsikli minema. Nii võisid maanduda jumal teab kus ja endale kõvasti viga teha," rääkis Riho Keerme. Sama meelt oli ka Läti meistrivõistlustel hõbeda võitnud Allar Keerme. "Isegi boksis tankides juhtus, et tuul haaras bensiinijoa ning see sattus mehaanikute ja sõitja peale, selle asemel et paaki voolata. Nii pidi väga täpselt jälgima, et vajalik kogus kütust ikka õigesse kohta satub," muljetas Allar Keerme.