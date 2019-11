Juubeliks valmistuv Narva energiajooks alustas viie tuhande osaleja kogumist

Peakorraldaja Mati Lilliallik ütles Põhjarannikule, et juubelijooksul on eesmärk jõuda 5000 osalejani. "Oleme sellele piirile mitmel eelneval aastal lähedal olnud, aga erinevatel põhjustel on natuke puudu jäänud. Näiteks sel aastal loobus 700 registreerunut viimasel hetkel erakordselt kuuma, enam kui kraadise palavuse tõttu starti tulemast," sõnas ta märkides, et enamik nendest kasutas võimalust registreerida end ringi järgmise aasta jooksule.

Narva Energiajooksu programmi kuuluvad traditsiooniliselt 21,1 kilomeetri pikkune poolmaraton ning 6 kilomeetrine distants jooksjatele ja käijatele. Poolmaratonis selguvad kümnendat aastat järjest Narvas ka Eesti meistrid.

Mati Lillialliku sõnul kulgevad 2020. aasta jooksu rajad suuremas osas samadel teedel nagu viimastel aastatel tavaks on saanud. Joostakse näiteks pikki jõe-äärset promenaadi ja läbitakse ka ajaloolise Kreenholmi Manufaktuuri ala. "Et Narvas on iga aastaga lisandunud uusi kergliiklusteid ja suure arengu on teinud Äkkeküla terviserajad, siis kasutame jooksuradade planeerimisel ka seda ära," sõnas ta.

Seoses juubelijooksuga lubab Lilliallik raja äärde senisest veelgi rohkem ergutuspunkte, unikaalset juubelimedalit ja varasemast suuremat võistlusjärgset kontserdiprogrammi, kus peale peaesineja Anne Veski, astub üles ka teisi artiste.

"Mul on hea meel, et tänu energiajooksule on tuhanded inimesed mujalt Eestisse leidnud põhjuse piirilinna tulla ja osad neist on teinud seda igal aastal. Aga veelgi enam teeb rõõmu, et osalejate seas on kasvanud idavirulaste arv, mis näitab liikumisharrastuse populaarsuse tõusu siinsete inimeste seas," sõnas ta.

Eesti ühe kauneima rajaga kümnendat korda toimuvale Narva Energiajooksule on võimalik registreerida internetiaadressil www.jooks.ee