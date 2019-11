Narva kolledži direktoriks valiti Marek Sammul

Tartu ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan Raul Eamets ütles, et Marek Sammulil on juhi kohusetäitjana olnud hea võimalus poole aasta jooksul viia ennast kurssi kolledži probleemide ja nende võimalike lahendustega.

Eristub teistest kolledžitest

"Tema jätkamine on kolledži arengu ja inimeste seisukohalt ilmselt kõige parem lahendus, sest võimaldab strateegiliste arengu otsustega kiiresti edasi minna. Tänu oma kogemustele nii akadeemilise töötaja kui ka juhina on tal lisaks väga head taustateadmised ülikooli toimimisest," tõdes Eamets.

"Meie õppejõud peavad pidevalt lõimima keele- ja aineõpet ning see eristab meid tugevalt teistest Tartu ülikooli kolledžitest. Aga eks see ole ka üks osa meie sotsiaalsest rollist oma piirkonnas. Kolledž on ka praegu, 20 aastat pärast loomist, ikka sama suure tähtsusega eesti kultuuri kandja Narvas."

"Kolledžis on mitu uurimisrühma, mis ei ole seni saanud oma teaduspotentsiaali täielikult avada. Vajame õnnestumisi teadusgrantide taotlemisel, et saaksime võimaldada inimestel pühenduda õppetöö kõrval rohkem ka teadmiste arendamisele ja ühtlasi paremini kindlustada järelkasvu."

Mitmekesine kogemus

Kristina Kallas arvas, et kolledž on heades kätes.

"Marek Sammul on juhtimiskogemusega, tal on hea tunnetus teadusest ja teaduse tegemise kvaliteedist. Arvan, et ta on Narvale hea valik."