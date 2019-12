Kehvas seisukorras Kaevuri tänavat niipea remontima ei hakata

Tellijale

Kaevuri tänaval tegutseb mitu firmat, seda teed kasutab suur hulk sõidukeid ja jalakäijaid, kuid tee ise on kehvas seisukorras, auguline ja lohkudes. Kõnniteede puudumise tõttu on jalakäijad sunnitud kõndima sõidutee serval. Veronika Baranova on üks neist, kel on sageli tulnud olla ohtlike olukordade tunnistajaks: masinad sõidavad teeaukude tõttu pidevalt teeservale, ohustades nõnda jalakäijaid, eriti pimedal ajal.