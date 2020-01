Tellijale

Keskkonnaameti tellimusel uuringu korraldanud OÜ Rewild tõdes talve hakul kokkuvõtteid tehes, et põllukahjustuste ärahoidmiseks toimivad eri heidutusviisid üsna võrdväärselt, et surmav ja mittesurmav heidutus mõjuvad hanede inimkartlikkusele enam-vähem samamoodi ning et hanede naasmise aeg põllule pärast heidutust ei sõltu heidutuse tüübist ega sellest, kas jahi käigus mõni hani surmatakse või mitte.