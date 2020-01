JUHTKIRI Ohtlik raudtee

Jõhvi linn on väike. Kunagi oli tema tekke taganttõukajaks see, et ta on Tartu, Tallinna ja Peterburi tee ristumiskohaks. Kuid raudtee on olnud nii linna õnn kui õnnetus, sest tagades küll rongiühenduse, lõikab raudtee linna pooleks. Samas pole siin aastaid olnud jalakäijatele turvalisi raudteeületuskohti. Nii polegi imestada, et jalakäijatega on siin ka surmaga lõppenud õnnetusi juhtunud.