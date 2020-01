Ida-Viru parim meessportlane sihib pääsu olümpiale

Tellijale

Reinbok pälvis Ida-Virumaa aasta parima sportlase tiitli eelkõige tänavu kuni 20aastaste Euroopa meistrivõistlustel võidetud pronksmedali eest. Tema treeneri Aleksei Hapovi sõnul on see kindlasti suur õnnestumine, eriti kui arvestada, et Eesti vabamaadleja võitis rahvusvahelistel tiitlivõistlustel enne seda viimati medali 2008. aastal.