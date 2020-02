Kohtla-Järve noor ründaja liitus Narva Transiga

Tellijale

Transi president Nikolai Burdakov märkis, et mullu esiliigas 17 väravat löönud Raivo Saare edasise arengu eest hakkavad nad koos kasvatajaklubi JK Järvega hoolt kandma. Järve president Andrei Škaleta rääkis hiljuti Põhjarannikule, et peab oma meeskonna parima ründaja edasiliikumist kõrgemale tasemele vajalikuks. "Muidugi oleks meil teda ka esiliiga meeskonnas vaja. Kuid tema arengu seisukohast on tähtis pääseda meistriliiga meeskonda," sõnas ta, lisades samas, et seda eelkõige juhul, kui ta suudab end seal põhikoosseisu murda. "Transi noortevõistkonnas Eesti teises liigas mängimine ei annaks talle midagi."