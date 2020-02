Jõhvi rajatav koolimaja kipub jääma kitsaks

Tellijale

Jõhvi põhikooli direktori Liina Mihkelsoni sõnul õpib praegu koolis üle 560 õpilase. Kuigi rahvastikuprognooside järgi peaks laste arv Jõhvis jätkuvalt vähenema, on tema sõnul tõsiasi, et laste arv, kes tahavad Jõhvi põhikooli tulla, hoopis kasvab. Üheks põhjuseks on suundumus, et üha rohkem vene peresid soovib oma lapsi panna eestikeelsesse põhikooli.