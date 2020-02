GALERII ⟩ Valaste joa ümbrusesse tekib iga päevaga aina võimsam jäämaailm

Neljapäeva pärastlõunal Toila vallas Valaste juga pildistamas käinud Põhjaranniku fotograaf Matti Kämärä märkis, et merepoolne küllaltki tugev loode- ja põhjatuul puhub joa veepiisad lähedalasuvatele puudele, kus neist moodustuvad miinuskraadidega jääkristallid. Arvestades, et külmakraadid ja ka loodetuul püsivad Ida-Virumaal ka reedel, peaks muinasjutuline jäämaailm Valastel laupäevaks veelgi ägedamaks muutuma. Pühapäeval, mil on oodata soojakraade ja vihmasadu, hakkab see ilmselt sulama.