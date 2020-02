Keskerakonna juhtfiguurid räägivad Kohtla-Järvel Ida-Virumaa elu parandamisest

Kell 14 algaval kohtumisel tutvustab Euroopa Komisjoni energiavolinik Kadri Simson energeetika rohelisi suundi ja nendega seonduvaid võimalusi. "Üleminek kliimaneutraalsusele mõjutab selgelt mõnda riiki ja regiooni teistest rohkem − peamiselt fossiilkütuseid kaevandavaid piirkondi, Eesti puhul Ida-Virumaad. Seetõttu vajavad need piirkonnad ka suuremat toetust. Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt eraldataks Eestile õiglase ülemineku fondist 125 miljonit eurot ning kogutoetus ulatuks tõukefondide ja riigieelarve lisavahenditega rohkem kui poole miljardi euroni," ütles Kadri Simson, täpsustades, et see raha ei ole mõeldud otseselt Põxitiks ehk põlevkivi kasutamisest loobumiseks, kuid selle abil saab toetada näiteks töötajate ümber- ja täiendusõpet, uute töökohtade loomist ja puhta energia tehnoloogia arendamist.

Ta lisas, et ministeerium tegeleb ka põlevkivielektri konkurentsivõime tõstmisega praegusel turul. "Mõned päevad tagasi sõlmisin Läti ja Leedu kolleegidega leppe, mille järgi rakendatakse kolmandatest riikidest saabuvale elektrile võrgu kasutamise tariifi. See loob Narva jaamadele võrdsemad konkurentsitingimused elektriturul osalemiseks juba lähitulevikus," lisas ta.

Riigihalduse minister Jaak Aab soovitas Ida-Virumaa inimestel olla tulevikuplaanide seadmisel ambitsioonikad. "Ida-Virumaal on suur potentsiaal, see on kogu Eesti jaoks suur võimalus, mitte probleem!" teatas ta pressiteate vahendusel, lisades, et põlevkivisektori ümberkorraldamine ei juhtu üleöö, vaid muutusi tuleb planeerida samm-sammult. "Lõppude lõpuks on eesmärk edendada Ida-Virumaal elavate inimeste elukvaliteeti."