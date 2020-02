Jõhvis algasid peatänava uuendustööd

Tellijale

Algsete plaanide järgi pidid ehitustööd Narva maanteel algama juba sügisel ning loodeti veel eelmise aasta numbri sees jõuda maha panna ka esimene asfaldikiht. Kui aga tööde algus venis ning hilissügisel oli selge, et asfaltimistöid teha pole enam otstarbekas, plaaniti algul alustada kommunikatsioonide uuendamist. Ent siis loobuti sellestki, leides, et see pole mõistlik, kuna kogu talveks jääks liiklus häirituks.