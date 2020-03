Hando Sutter: me ei tohiks süsihappegaasi heitmete vähendamise tempoga end kollektiivselt ära tappa

Tellijale

Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri sõnul kujuneb ettevõtte tänavune CO2 heitmete kogus mullusest veelgi väiksemaks. Samas tõi ta välja, et Eesti täitis juba mullu 2030. aastaks seatud kõrgendatud eesmärgi süsihappegaasi heitmete vähendamise osas. Eesti oli eelmisel aastal kõige kiirem CO2 emissioonide vähendaja Euroopa Liidus põhiliselt tänu Eesti Energiale. "Täna ei ole mitte midagi häbeneda: oleme liikumas õiges suunas väga kiire tempoga, mis puudutab kliimaeesmärke. Aga meie sõnum on, et 2050. aasta eesmärkideni on veel 30 aastat minna − me ei tohi ennast siin kollektiivselt ette ära tappa. Me peame oma emissioone vähendama mõistlikus tempos," märkis ta.