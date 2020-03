Viru pataljonis haigestus neli sõdurit, kaitseväe teatel ei ole tegu koroonaviirusega

1. jalaväebrigaadi teabeohvitser Marina Loštšina teatas, et Viru jalaväepataljonis on hetkel neli sõdurit, kellel esinevad külmetushaigusele omased sümptomid – köha, nohu ja väike palavik. "Nad on teistest ajateenijatest eraldatud, et anda neile võimaluse rahus terveneda. Tegemist on tavapärase praktikaga, kus me eraldame haigestunuid tervetest. Sõdurid on meedikute hoole ja jälgimise all," märkis ta.