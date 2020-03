Ida-Virumaal on koroonaviirus tuvastatud kolmel inimesel

Reede õhtupoolikul ütles Bauhofi turundusdirektor Evelin Pae Delfile, et täna jõudis nendeni info, et ühel Bauhofi Jõhvi kaupluse töötajatest on diagnoositud koroonaviirus, mistõttu otsustas ettevõtte juhtkond koheselt sulgeda Jõhvi kaupluse. Bauhofi teatel tegeleb töötaja kaupluses administratiivse tööga ega puutu töö käigus kokku klientidega.

Õhtul ütles Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus Põhjarannikule, et positiivseks osutusid veel kahelt Ida-Virumaa inimeselt võetud koroonaviiruse proovid. Samas märkis ta seitse võetud proovi näitasid negatiivset tulemust.

Alutaguse vallavanem Tauno Võhmar ütles, et kõik kolm idavirulast, kellel on tuvastatud koroonaviirus, sealhulgas ka Bauhofi Jõhvi kaupluse töötaja, on Iisaku elanikud, kes käisid läinud nädalavahetusel Võrumaal juubelipeol, kus nakatusid veel mitmed inimesed Eesti eri paigust.

Võhmari sõnul võib eeldada, et nakatunute arv Iisakus võib lähipäevil kasvada, sest kõigi Võrus juubelil käinud ja haigussümptomitega inimeste proovide tulemusi veel ei ole. Samuti on teada, et nakatunud puutusid Iisakus kokku ka mitmete teiste inimestega, ütles Võhmar soovimata spekuleerida, kuipalju neid võis olla. "Eks lähipäevad toovad selgust," ültes ta.

Alutaguse vallavalitsus ja kriisikomisjon otsustasid juba neljapäeva pärastlõunal, kui oli selgunud, et Iisakus võib olla mitmeid koroonaviirusesse nakatunud inimesi, jätta ära kõik kavandatud üritused ning sulgeda Iisaku gümnaasium, lasteaed, muuseum, saunad ja mitmed teised otsused.

Kuna valitsus tegi veidi hiljem otsuse panna Eestis kinni kõik koolid ja kehtestada eriolukord, siis ei näe vallavalitsus Võhmari sõnul põhjust Alutaguse vallas täiendavaid piiranguid seada.

Kõigil Bauhofi Jõhvi kaupluse töötajatel paluti reedel koheselt pärast ühe töötaja positiivse proovi teatavaks saamist suunduda koju, kus nad vastavalt terviseameti soovitusele võtavad ühendust kas oma perearsti või terviseametiga. Samuti viibivad kaupluse töötajad terviseameti soovitusel vähemalt 14 päeva kodus ega liigu avalikes kohtades.

Info teadasaamisel kaardistati kohesel ära kõik ettevõtte töötajad, kes positiivse testi saanud töötajaga kokku puutusid ning võib selle põhjal kinnitada, et tegemist on lokaalse, vaid Jõhvi kauplust puudutava juhtumiga, teatas ettevõte.

Jõhvi kauplus avatakse alles siis kui vastavalt juhistele on ruum ja pinnad desinfitseeritud ning juhtkond on veendunud kaupluse puhtuses ning töötajate ja klientide turvalisuses.