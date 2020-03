Eesti Energia ettevõtetes püütakse vältida enam kui kümne inimese lähestikku töötamist

Eesti Energia juhatuse liige, suurenergeetika valdkonda juhtiv Raine Pajo ütles Põhjarannikule, et töökorraldus tootmisettevõtetes on täna üldjoontes tavapärane, kuid rakendatakse vajalikke ettevaatusabinõusid. "Püüame vältida rohkem kui 10 inimese koosviibimisi. Tootmisüksuste ruumid on varustatud käte desinfitseerimisvahenditega. Inimesed on informeeritud Terviseameti soovitustest hügieeni hoidmiseks ja viiruse leviku vältimiseks. Haigussümptomitega töötajad saadetakse koju," sõnas ta.