Päite loomapark karantiini ajal külastajatele uksi ei sulge

Päite loomapark asub Toila ja Sillamäe vahel Päite külas. Viimasel ajal on see muutunud üsna populaarseks nii ümberkaudsete elanike kui ka pealinnast ja mujaltki Eestist tulijate seas. Asukaid on Päite loomapargis palju: hobused, lehm, tavalised ja minikitsed, küülikud, koerad, pesukarud ning teised loomariigi esindajad. Hiljuti täienes see neljajalgne kollektiiv eeslitega.

Külastus tuleb broneerida

"Nädalavahetusel, mil ilm oli tõeliselt kevadine, tahtsid meie juurde tulla paljud inimesed. Esmaspäeval oli ilm halb, teisipäeval aga ootasime siia üht Tallinna peret," rääkis Klotškova. "On selge, et karantiini ajal, mil peaaegu kõik asutused on suletud, on igav kodus istuda. Tahaks värskes õhus jalutada ja teha seda võimalust mööda kasuga: saada teada midagi uut või lihtsalt loomadega suhelda. Ent kõik teavad sedagi, et suurema hulga inimeste kogunemine ei ole esialgu soovitatav. Nii me mõtlesimegi välja, kuidas saaksime tagada külastajate ja iseenda ohutuse, ent samas pakkuda soovijatele endiselt võimalust nautida loomadega suhtlemist: oma külastus tuleb broneerida telefonil 517 0581, me paneme aja kirja ning anname inimesele või perele tund aega meie loomapargi külastamiseks. Mingeid teisi külastajaid sel ajal seal ei ole − me ise oleme kogu aeg kohal ja hoiame sellel silma peal."

Loomapargi uued asukad. FOTO: Päite loomapark

Päite sissesõidutee äärde põllule on paigaldatud telk, milles on laud, millel paiknevad lehed loomapargi külastamise reeglitega − Klotškova on veendunud, et külastajad järgivad neid rangelt. "Me usaldame inimesi. Ohutus on meie kõigi huvides," rõhutas ta.

Sealtsamast saab kaardi, millele on kantud kõik loomapargis elutsevad loomad ja nende aedikute numbrid ning samuti info selle kohta, millega loomi toita võib ja kuidas nende juuresolekul käituda tuleb. Sinnasamasse saavad külastajad jätta ka külastustasu. Laual olevad ühekordsed kindad võib kätte panna ning lahkudes spetsiaalsesse konteinerisse visata.

Loomatoitu vastu ei võeta

Ksenia Klotškova lisas, et mingeid loomatoite loomapark praegu vastu ei võta, ent sealseid koeri ja kasse toetada soovijad võivad jätta neile toidu ostmiseks raha. Endaga kaasa toodud õunte ja porganditega võib loomi toita küll, kuid enne külastuse algust teavitavad loomapargi peremehed kindlasti, kui palju maiust kellelegi anda võib − olenevalt sellest, kui paljud inimesed on seda enne juba teinud.

Ehkki ilm on väljas juba üsna soe, soovitab Klotškova külalistel end soojemalt riidesse panna, sest loomad asuvad väljas. Samuti tasuks jalga tõmmata kummijalatsid, kuna põllul on märg ja porine.