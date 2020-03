Narva hakkab abi vajavatele koolilastele toidupakke jagama

Varem on haridus- ja teadusministeerium selgitanud, et koolilõunaid õpilastele ei pakuta, kui õpe ei toimu kooliseinte vahel. Õpilaste toitlustamist kodudes korraldada aga pole enamikul juhtudel võimalik, kuna keeruline on tagada kõikidest hügieeninõuetest kinnipidamist, vältida probleeme kohaletoimetamisega jne.