Ida-Viru turismirahvas palub valitsuselt abi

Ida-Viru turismikoordinaatori Kadri Jaloneni sõnul on soov anda võimalikult operatiivselt riigipoolsetele otsustajatele teada, mis toimub maakonna turismisektoris.

Käibe langus üle 75 protsendi

Ida-Viru turismiklaster viis 20.-21. märtsil läbi COVID-19 seisu kiiranalüüsi. "Kümme aastat tegutsenud turismiklastrisse kuulub praegu 52 Ida-Viru kõige aktiivsemat ettevõtet ja asutust, kes pakuvad majutust, toitlustust ning elamusteenuseid, lisaks kõik Ida-Viru omavalitsused," selgitas Jalonen.

Analüüs näitas, et valdaval osal ettevõtetest on käive langenud üle 75 protsendi.

"Kõige rohkem on töökohti vähenenud majutussektoris (spaades). Ilma valitsuse toeta suudetakse vastu pidada valdavalt 1-2 kuud, tugimeetmete abil on väljavaade selgelt pikem," märkis Jalonen.

Kõige enam ootavad turismiettevõtjad rahalist toetust töötajatele palkade väljamaksmiseks. "Täpsustamisel selgus, et on väikeettevõtteid, kellel pole omaosalust, kasutamaks töötukassa palgatoetust. Teisel kohal on raskused riigimaksude tasumisel," vahendas Jalonen.

Idavirulaste ühispöördumise sõnum on, et toetused peavad olema kättesaadavad kõigile ettevõtjatele sõltumata nende suurusest või tegevusvaldkonnast. Erandina tuleks vabastada 150 euro suuruse omaosaluse nõudest toitlustus, majutus ja elamusteenuste (sh üritused, aktiivsed tegevused) sektor. Vajalik on abinõu, mis aitaks laenumaksest üle olukorras, kus käivet pole üldse.

"Eraldi lahendamist vajaksid kohalike omavalitsuste sihtasutuste küsimused juhul, kui need asutused ei satu tugimeetmete paketi alla," lisas Jalonen.

Mitmed hotellid kinni

Koroonaviiruse levikuohust tingitud eriolukorra tõttu on mitmed Ida-Virumaa suuremad hotellid uksed sulgenud. Saka mõisa juhtkond otsustas terve kompleksi koos territooriumiga esialgu kuni 31. maini kinni panna. Mäetaguse mõisahotell läks esialgu lukku selle kuu lõpuni. Eelmisel neljapäeval andis uste sulgemisest kuni eriolukorra lõppemiseni teada ka Narva-Jõesuus asuv Meresuu spaahotell.