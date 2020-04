Illuka kooli direktoril tuvastati koroonaviirus, lasteaed on suletud

“Tulime abikaasaga kolm nädalat tagasi Filipiinidelt. Olime muidugi uudistega kursis, aga reisil olles ei saanud veel üldse aru, et midagi lahti oleks. Tagasitee sujus ludinal; Manilas olid juba paljud maskidega, aga Istanbuli lennujaamas ei olnud maske eriti näha. Kõige suurem kergendus oli Istanbuli jõudes, kui nägime, et Stockholmi lend toimub,” rääkis Anneli Bogens.

“Oleme abikaasaga mõlemad terved, mitte mingeid haigusnähte ei ole, ka maitsmis- ja haistmismeel pole kadunud. Kuna meie külastatud riigi ei olnud riskiriigid ning meil sümptomeid polnud, ei hakanud me ka testi tegema.”

Lähikondlased pole nakatunud

Kolmapäeval sai kolm nädalat karantiini läbi ning seni koolijuhina kaugtööd teinud Bogens otsustas järgmisel päeval koolimajast läbi käia, et sealt mõningaid dokumente kaasa võtta ning üksiti lasteaeda külastada.

“Eelmisel päeval suhtlesime intnernetis kolleegidega; üks neist oli pikalt köhas ja nohus olnud ning igaks juhuks koroonatesti teinud. Tulemus oli negatiivne ning ta soovitas ka minul igaks juhuks testi ära teha. Tegingi seda ning olin neljapäeval just lasteaias, kui helistati ja teatati, et tulemus on positiivne,” rääkis Bogens.