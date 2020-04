Jõhvi toidupank alustas Euroopa toiduabi jagamist

Tellijale

Euroopa Liidu toiduabi jagatakse kevaditi ja sügiseti ning see on mõeldud toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse saajatele. Kevadise jagamisvooru aluseks on veebruari ja märtsi taotlused. Ida-Virumaal on olnud toiduabi saajate nimekirjas varasematel aastatel ka üle kolme tuhande inimese, aga sel korral on neid veidi alla kahe tuhande.