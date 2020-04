Ööpäevaga Ida-Virumaal uusi koroonahaigeid ei tuvastatud

Viimase 24 tunni jooksul selgusid 31 Ida-Virumaa elaniku koroonatesti tulemused ja kõik need olid negatiivsed.

Tavapäraselt on igal ööpäeval laekunud enam kui saja testi tulemused.

Alates epideemia algusest on Ida-Virumaal tehtud 4493 koroonaviirusetesti, millest positiivseks on osutunud 115 ehk 2,6 protsenti.

Viimane suurem haiguspuhang tuvasti sel nädalal, kui selgus, et Lüganuse vallas Kiviõlis ja selle ümbruses on koroonaviirus tuvastatud 18 inimesel, kes kõik kuuluvad ühte suguvõsasse. Neist 15 kohta tuli positiivse proovi kinnitus laupäeva hommikul.

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus ütles laupäeval Põhjarannikule, et osadel nakatunutest on ka haigussümptomid, kuid need ei ole rasked ja kõik haigestunud on kodusel ravil.

"See on väga suur peresisene haigestumine, lähikontaktsete hulgas on ka sugulasi, mitte ainult ühe leibkonna liikmed," ütles ta. "Kuna neis peredes oli juba varem tuvastatud haigestunuid, siis nüüd tehti testid ka teistele pereliikmetele, mis osutusid positiivseteks."

Muusikuse sõnul oli enamik neist inimestest, kellel koroonaviirus nüüd kinnitust sai, juba varem karantiinis, kuna neis peredes oli juba haigestunuid. "Uute haigestunute lisandumisega pikeneb nende isolatsioooniperiood veel kahe nädala võrra," ütles ta lisades, et terviseamet on teinud selgeks, kust see viirus esimesse perekonda tuli.

Muusikuse sõnul on karantiinis praegu ka nakatunute töökaaslased, kes nendega lähemalt töökohal kokku puutusid. Üks nakatunutest töötas Kiviõli lasteaias, mille vallavalitsus otsustas 8. maini sulgeda.

"Kui töökaaslastel haigussümptomeid pole, siis pole liiga varakult mõtet neid testida, sest see võib anda valenegatiivse tulemuse. Kõik nakatunuga kõrvuti töötanud ei pruugi haigestuda, aga ikkagi peab olema valvas. Kahe nädala möödumisel enne töölenaasmist võib kaaluda testi tegemist, aga seda otsustab perearst," selgitas ta.

Muusikus lisas, et osades ettevõtetes töötavad inimesed maskides ja nii on nakatumise võimalus väiksem.

Tema sõnul on nakatunute nimed edastatud politseile, kes jälgib, et nad täidaksid karantiini reegleid. Soovi korral on haigestunute nimed edastatud ka kohalikule omavalitusele, et see aitaks neile toiduaineid ja muid vajalikke asju koju toimetada.

Lüganuse valla sotsiaalnõunik Ketlin Mõru ütles laupäeval Põhjarannikule, et teadaolevalt elavad nakatunud kolmes erinevas eramajas ja ühte neist toimetasid valla töötajad nende soovil ka toiduaineid.

Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht doktor Arkadi Popov ütles laupäeva keskpäeval toimunud pressikonverentsil, et ei soovi Lüganuse vallas tekkinud olukorda üledramatiseerida. "Epidemioloogid teevad usinat tööd selleks, et lokaliseerida kolded. Inimestega on võetud ühendust ja välja selgitatud kõik kontaktsed inimesed," sõnas ta märkides, et ei näe praegu, et musta stsenaariumit, et Kiviõli piirkonnast võiks kasvada sellise ulatusega koroonaviiruse levikuala nagu Saaremaal. "Kindlasti mitte!"

Lüganuse vallavolikogu esimees Risto Lindeberg sõnas, et valla kriisikomisjon koguneb esmaspäeva hommikul.

Eestis lisandus 9 positiivset testitulemust, suri kaks inimest

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 604 COVID-19 viiruse testi, millest 9 proovi ehk 1,5 protsenti osutus positiivseks. Kokku on Eestis tänaseks tehtud 47 933 esmast testi, nendest 1643 ehk 3,4 protsenti on olnud positiivsed.

26. aprilli hommikuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 94 inimest, kellest kuus on juhitaval hingamisel. Haiglatest on väljakirjutatud 233 inimest.

Ööpäeva jooksul suri Lääne-Tallinna Keskhaiglas 84 aastane naine ja Pärnu Haiglas 78 aastane naine.

Senisest arvestusest on tehnilise vea tõttu välja jäänud inimene, kellel tuvastati COVID-19 surma järgselt (inimene suri kodus). Kokku on Eestis koroonaviirusega surnud 49 inimest.

Viimase 24 tunni jooksul lisandus maakondade vaates positiivsed 7 Harjumaal, 1 Pärnumaal ja 1 Saaremaal. Statistika koostatakse rahvastikuregistri andmete põhjal.

Vanuseliselt on enim COVID-19 nakatunuid 55-59 aastaste hulgas -12%.