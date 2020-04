Jõhvi promenaadil on nüüd valgem

Jõhvi vallavalitsuse majandusspetsialist Aivo Tamm on Põhjarannikule rääkinud, et nende valgustite puhastamine ei kuulu tänavavalgustuse rutiinsete hooldustööde hulka, vaid on eritöö, mida vallavalitsus vajaduse korral tellib. Aeg-ajalt tuleb seda teha, kuna õhus on üsna palju tolmu, see jääb nende valgustite külge, nagu ka puudelt tulevad samblaosad ja muu. Alates nende valgustite paigaldamisest 2013. aastal puhastati neid nüüd alles teist korda.