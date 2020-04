RMK värskendas Kauksi luite vaateplatvormi

"Korra või kaks on seal trepiastmeid vahetatud ja sanitaarremonti tehtud, nüüd oli asi nii kaugel, et ei olnud seal enam midagi "sanitaarida", vaid tuli kõik osad välja vahetada," sai kogu rajatis Juuse sõnul sel kevadel päris värske näo. "Samasugune nagu enne, aga praktiliselt uus."

Kui Kauksi telkimisala muus osas on rand madal, siis Kauksi luide on Peipsi ääres kõrguselt teine luide (kõige kõrgemad luited on Smolnitsas).

"Ranna ja luite vahel on hakanud puistu kasvama ja kui puud lehte lähevad, varjavad need juba vaadet. Puid ei saa sealt maha ka võtta, sest nad hoiavad tuiskliivasid ja tuult ära. Nii et ilus vaade on kevadel ja sügisel, aga sel ajal pole ju puhkealal erilist külastust. Puhkama, piknikut pidama ja randa minnakse ikka suvel."