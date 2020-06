Võimuvõitlus Jõhvis: Keskerakond tahab võimukukutajad erakonnast välja heita

Pühapäeval erakorraliselt kokku tulnud Keskerakonna Jõhvi osakond tegi Keskerakonna juhatusele etteaneku heita erakonnast välja volikogu esimees Eduard East ja volikogu keskfraktsiooni esimees Arthur Seppern. Samal ajal lükati tagasi keskfraktsiooni kuuluva volikogu liikme Allan Männi soov astuda Keskerakonda.

East, Seppern ja Mänd olid nende 11 saadiku seas, kes koos ettevõtja Nikolai Ossipenko valimisliidu "Jõhvi - Meie Kodu" saadikutega, esitasid eelmisel neljapäeval umbusalduseavalduse vallavanem Max Kaurile. Umbusaldusega ühines ka keskfraktsiooni kuuluv Jõhvi vene põhikooli direktor Irina Šulgina, aga tema ei ole Keskerakonna liige.

"Seoses vallavanem Max Kauri suutmatusega kontrollida oma otseste alluvate tööd ja korduvate Jõhvi valla mainet kahjustavate ebaratsionaalsete otsuste vastuvõtmisega avaldavad Jõhvi vallavolikogu keskfraktsioon ja fraktsioon Jõhvi − Meie Kodu umbusaldust vallavanemale Max Kaurile," luges volikogu istungil umbusaldusavalduse ette keskfraktsiooni esimees Arthur Seppern, kes on Põhjarannikule kinnitanud, et on ise nõus asuma vallavanema kohale.

Vallavanem Max Kaur ütles esmaspäeva hommikul, et sai erakonna Jõhvi osakonna juhatuselt ülesande hakata pidama läbirääkimisi opositsioonis oleva Reformierakonna ja valimisliiduga "Jõhvi Eest" uue võimuliidu moodustamiseks.

Jõhvi volikogus on 21 kohta. Valimisliit "Jõhvi Eest" sai valimistel 6, Keskerakond 3 ja Reformierakond 2 kohta. Ossipenko valimisliidule "Jõhvi - Meie Kodu" kuulub 7 kohta ja valimisliidule "Jõhvi" 3 kohta.

Pärast valimisi on mitmed saadikud korduvalt fraktsioone vahetanud. Alates 2018. aasta suvest on Jõhvis võimul Ossipenko valimisliidu ja Keskerakonna fraktsiooni koalitsioon, mille häälte arv volikogus on kõikunud 11-13ni. Koalitsioonilepingu järgi kuuluvad nii vallavanema kui volikogu esimehe kohad Keskerakonnale. Max Kaur sai vallavanemaks eelmisel kevadel, kui endine vallavanem Martin Repinski läks riigikogusse.

Kui Keskerakond heidab Sepperni ja Easti erakonnast välja, siis laguneks ka fraktsioon ning ainsa erakonna esindajana jääks volikogusse Jekaterina Vassiljeva.

Keskerakonna Jõhvi osakonda juhatusse kuuluvad: Martin Repinski, tema elukaaslasest volikogu liige Jekaterina Vassiljeva, ettevõtja Aleksandr Tsarkov, Arthur Seppern ja Eduard East.