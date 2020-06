Kaablirikked avasid võimaluse põlevkivijaamad taas tööle panna

Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo tõdes, et tõsiasi, kui kusagil läheb midagi viltu, siis on see kellelegi kasulik, leidis neil päevil kinnitust. "Meie saame nüüd elektrit toota," ütles ta olukorra kohta, kus Balti elektriturul tekkis sel nädalal elektripuudus, kuna avariiremondis on üks Eestit ja Soomet ühendavatest Estlinki kaablitest, pühapäeval langes rivist välja Leedu-Rootsi ühenduskaabel, millele järgnes teisipäeval Lätis gaasielektrijaama seiskumine kõrgepingekaabli plahvatuse tõttu.