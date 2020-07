Motokrossi alternatiivsari alustas

"Traditsioonilised Eesti meistri- ja karikavõistlused läksid liiga pedantseks kätte. Tehniline kontroll oli nagu MMil ja näiteks vanematel kui 10aastastel tsiklitel sinna asja polnud, sest need ei vasta uuematele euronormidele," ütles Jõhvi motoklubi esindaja Argo Keerme. Nii muutus ka hobiklass ning üldse krossimaailma sisenemine küllaltki kulukaks. Samuti hoitakse uues sarjas rajad tehniliselt lihtsamatena. "Ega profimaid tulijaid ära aeta ja neil on oma klass täitsa olemas, aga eesmärk on hoida krossimaailma tuleku ja seal osalemise lävi madalamal, et alal oleks laiem kandepind. Vahest siis kasvab peale uusi noori, kes suudavad ka rahvusvahelisel tasemel tulevikus tippu tõusta," rääkis Keerme.