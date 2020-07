Motokrossihooaeg lendab täie gaasiga

"Aastate jooksul on kõvasti kirutud Eesti motokrossi kildkonnastumist, kus mitu võistlust toimub ühel ajal, kuid vaatamata praeguste piirangute tõttu nii võistlejate kui ka publiku arvule, ning arvestades, et pikk kodus istumine on rajale toonud rohkem võistlejaid, võimaldab see süsteem siiski võistlusi pidada. Kuid kindlasti vajaks süsteem ülevaatamist, et pärast koroonapiirangute lõppu oleks tiitleid vähem ja nendel oleks suurem kaal," rääkis Argo Keerme.