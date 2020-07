Ahtme miljoniväljaku ehitushange kukkus läbi

Kohtla-Järve abilinnapea Vitali Borodini sõnul tegid oma pakkumise kolm suurt ehitusettevõtet: OÜ RTS Infraehitus, AS YIT Eesti ja AS TREV-2 Grupp, kuid kõik need ületasid eeldatud maksumust vähemalt 15 protsendi võrra.