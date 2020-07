Koroonaviirusesse haigestunud Jõhvi perega on lähikontaktis olnud paarkümmend inimest

Jõhvis tuvastati esmaspäeva õhtul koroonaviirus kolmel ühe perekonna liikmel - emal ja isal ühel nende vanematest.

Terviseamet soovitab lähikontaksetel koju jääda

Terviseameti Ida regionaalpiirkonna juhata Marje Muusikus sõnas, et teisipäevase tööpäeva jooksul tegid ameti töötajad koos perekonnaga selgeks inimeste ringi, kellega haigestunud viimastel päevade kokku puutusid. "Kokku tuli neid 50 ringis, neist ligemale paarikümnega on olnud lähikontakt. Informeerisime neid ja soovitasime jälgida oma tervist ning jääda eneseisolatsiooni," sõnas ta lisades, et ligemale 30 inimese puhul oli läbikäimisel haigestunutega ligikaudu paarimeetrine distants, mistõttu on nende nakatumine vähetõenäoline.

Ta lisas, et osad lähikontaktsete ringis olnud inimesed, kel on olnud koroonaviiruse kergemaid sümptomeid, tegid ka testid, aga nende tulemused polnud teisipäeva õhtul kella viie ajal veel selgunud. Samamoodi polnud teada testi tulemust ka pere vanaisal, kes esmaspäeval lapselapsel lasteaias järgi käis.

"Esmassed meetmed on kasutusele võetud, aga lähiaeg näitab, kuipalju nad peiteperioodil, mil nad isegi oma haigestumisest ei teadnud, viirust levitada jõudsid," ütles Muusikus.

Samas pidas ta kahetsusväärseks, et vanemad saatsid lapse lasteaeda pärast seda, mil koroonatesti tulemused polnud veel selgunud, kuid sümptomid juba olid. "Eks suvel ole teisi haigusi ka ja paraku inimesed ei mõtle ega seosta kohe seda koroonaviirusega. Ei tohiks veel unustada, et see haigus pole kahjuks veel kuhugi kadunud," ütles ta.

Marje Muusikuse sõnul jõudis viiruse perekonda kõigi eelduste järgi välismaalt, Soome või Norra inimeste kaudu. "Selleks võib olla kolm moodust - testime veel haigestunud perekonna liikmeid ja töökaaslasi, siis saame täpsemalt näha, kust kaudu see tuli," ütles ta.

Lasteaiatöötajaid Muusikuse sõnul esialgu lähikontaktsete hulka pole arvatud, kuna lapsed antakse praegu üle välisuksel. "Kuid igaks juhuks soovitasime lasteaiarühma, kus selle pere laps käib, nädala lõpuni sulgeda," sõnas ta märkides, et kuna lapsel praegu sümptomeid pole, siis enne nädala lõppu ei ole mõtet talle testi teha, kuid ta võib-olla viirusekandja, kuna peres on kolm inimest juba haigestunud.

Kolme lasteaia lapsed ühes majas

Jõhvis on praegu kolme lasteaaia lapsed koondatud kokku Kalevipoja lasteaia liitrühmadesse, kus abivallavanem Maris Toomeli sõnul käib praegu kokku 50-60 last.

Teisipäevast suletud rühma "Sajajalgsed", kuhu on praegu koondatud teistest Jõhvi lasteaedadest rühmad "Põngerjad" ja Lõbusad Mõmmid", oli esmaspäeval 15 last. Toomeli sõnul on esmaspäeval selles rühmas olnud lastel ja ka õpetajatel soovitatud nädala lõpuni koju jääda ja jälgida tervist. "Neid lapsi, keda esmaspäeval lasteaias polnud, võib lasteaeda tuua, kuid selle rühma jaoks kasutame ajutiselt teist ruumi ja nendega on ka teised õpetajad," sõnas ta.

Toomeli sõnul koguneb kolmapäeva hommikul vallavalitsuse kriisikomisjon, et valmistuda olukorraks, kui haigusjuhtumeid peaks juurde tulema.

Abivallavanema sõnul on lastevanemate suhtumine ühe rühma sulgemisse erinev - ühed küsivad, miks seda tehti ja kuhu nüüd laps panna, teised helistavad ja soovivad kogu lasteaia kinnipanemist. "Praegu ei ole meil eriolukorda. Lähtume terviseameti soovitustest, kuidas edasi käituda. Paanikaks pole põhjust ja ülereageerida pole vaja, analoogseid juhtumeid on ju teistes linnades ka olnud," märkis ta.