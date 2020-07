Eneseisolatsiooni nõuet eiranud koroonasse nakatunud tartlane külastas Narvas e-spordi võistlust

Terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp ütles, et haigestunud tartlane viibis Narvas viis päeva. "Kahjuks ei püsinud ta seal hotellis, nagu oleks pidanud, vaid liikus mööda linna ringi, teades väga hästi, et ta on lähikontaktne ja ta on saanud eneseisolatsiooni korralduse," sõnas ta.