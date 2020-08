Riho Keerme tuli Balti meistrivõistluste etapil neljandaks

"Kõik läks kokkuvõttes hästi, lihtsalt konkurents oli kõva," ütles Keerme laupäevase võistluse kohta. Pühapäeval aga toimus Aravetel teine omapärane võistlus − Põrguliste sõit −, kus kestuskrossile lisaks tuli vahepeal läbida üks lõik ka veejalgrattaga. Seal saavutas Keerme teise koha. "Mulle meeldis Aravetel see, et polnud selline silm ruutus mõisa peale sõit, vaid see pakkus ennekõike head fiilingut," ütles ta.

Türil toimunud Eesti meistrivõistluste etapil tavakrossis oli idavirukaid stardis vähe ning tundus, et vahepeal ära kadunud fortuunat pole siiani üles leitud. Kõige valusamalt sai naisteklassis pihta Krissu Konoplitski: tema tsiklil purunes käigukast. "Ega ma Eesti meistrivõistluste sarja sel hooajal väga panustagi ning sõidan seda rohkem trenni ja sõidurõõmu pärast, et TOP 200 ja hobikrossi sarjas võimalikult heas vormis olla," ütles Konoplitski. Aga valus oli tehniline rike just seetõttu, et nädala pärast tuleb jälle stardis olla. "Kuna olen naiste liider TOP 200s, siis ei tahaks järgmist ,Toila etappi mitte mingil juhul vahele jätta. Püüame remontida ning otsisime ka tuttavate kaudu tagavaramootorratast, et igal juhul startida," sõnas Konoplitski.