Koolidirektor süüdistab Jõhvi võime poliitilises mõjutamises

Juuni lõpus, kui Jõhvi volikogus oli just toimunud võimupööre, tegi volikogu liige Teet Enok vallavanem Max Kaurile arupärimise, mis oli seotud Jõhvi vene põhikoolis töötavate direktor Irina Šulgina lähisugulastega. Enok soovis muu hulgas teada, mis alustel on need inimesed tööle võetud ja mida on vallavalitsus ette võtnud, et välistada koolis korruptsiooniohtlikku olukorda, kus direktori vahetus alluvuses töötavad tema lähisugulased.