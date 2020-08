Narva ja Ivangorod korraldavad suletud piirist hoolimata ühise loomekonkursi

Konkurss toimub 17. augustist 14. septembrini ning sellele oodatakse igasuguseid loomingulisi töid, mis kajastavad Narva ja Ivangorodi piiriülese koostöö teemat. Need võivad olla näiteks luuletused, jutustused, laulud, joonistused, käsitööesemed, kulinaartooted, retseptid jne. Narva linnavalitsuses märgiti, et peamine on autori fantaasia ja piiriülese koostöö teema. Konkursil osalejatele ei seata ei ealisi, arvulisi ega ka loomingulise väljendumise piiranguid.

"Kahjuks on Eesti ja Venemaa piir praegu pandeemia tõttu suletud, kuid see ei pea olema ületamatu takistus neile, kes hindavad meie sõprust, projekte ja piiriülest koostööd. Narva ja Ivangorod tähistavad Euroopa koostöö päeva ühiste põnevate aktsioonidega juba 2012. aastast, rõhutades meie ühiseid saavutusi ning heanaaberlike suhete tähtsust. Loodan, et ka sellel kõikidele keerulisel aastal saame me üllatada ja ergutada Euroopat meie ühise loomingulise konkursi "Piiriülene koostöö piirideta" silmapaistvate tulemustega," rääkis projekti koordinaator, Narva linna arenduse ja ökonoomika ameti projektide teenistuse juhataja Anne Veevo.