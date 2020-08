NATO rattatuur finišeerib Ida-Virumaal

"Üritus kujuneb märkimisväärseks demonstratsiooniks ühtsusest ja koostöövaimust, millele on pikka aega tagasi pandud alus Eesti kaitseväe ja Briti ning Taani vägede vahel siin Eestis NATO lahingugrupi näol," ütles NATO lahingugrupi ülem Eestis kolonel Paul Clayton. "Lisaboonuseks on võimalus endale füüsilist väljakutset esitades nautida samal ajal kauneid Eesti maapiirkondi."

"Varustus ja raskerelvastus, mida Eestisse toome, on siin meie kaitserolli oluliseks osaks," ütles kolonel Clayton. "Kuid samavõrd oluline on ka see, et me tuleme avalikkuse ette ja kohtume Eesti inimestega ning anname oma parima, et olla nende külalislahkuse ja toetuse väärilised."