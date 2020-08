Ida-Virumaast on saanud Eesti suurim koroonakolle

Terviseamet teatas teisipäeva hommikul 13st uuest nakatutunust Ida-Virumaal. Neist viis on Estonia kaevanduse töötajad ja neli nakatunud kaevuritega kokkupuutunud inimesed. Estonia kaevanduses on koroonaviirus tuvastatud kokku 18 töötajal ja 13 nende pereliikmel või tuttaval.

Koroonaviirus on jõudnud ka Viru Keemia Grupile kuuluvasse Ojamaa põlevkivikaevandusse. Terviseamet teatas seal nakatunud neljast töötajast. Kaevanduse juhatuse liikme Margus Kottise sõnul tuli teisipäeva ennelõunal laborist kinnitus ka viiendast haigestunust. Terviseameti teatel hakkas Ojamaa kaevanduses viirus levima töötajalt, kes sai viiruse oma pereliikmelt. Koroonatesti tegid 90 töötajat, aga kõiki tulemusi pole veel teada.

Ühe viimase ööpäeva jooksul lisandunud Ida-Virumaa haigusjuhu puhul oli nakkusallikaks reisil nakatunud tuttav, ühel juhul on nakatumise allikas selgitamisel.

Juba pühapäeva hommikuks oli haiguskordaja 100 000 elaniku kohta Ida-Virumaal tõusnud terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul 32ni. Võrdluseks: kui maakonda käsitletaks nagu riike, siis oleks Ida-Virumaa nii-öelda punane piirkond, kust naasjad peaksid jääma kaheks nädalaks karantiini, sest riikide puhul on piirnäitaja 16. Sellist nõuet riigi sees aga ei kehti.

Tasub maskid ette panna

Ida-Virumaal on aktiivseid haigusjuhte praegu ka absoluutarvuna (57) rohkem kui üheski teises maakonnas. Ligemale pooled kõigist Eesti haigestunutest on Ida-Virumaal.

Praegu oleks küll Ida-Virumaal õige aeg mask ette panna. Marje Muusikus

"Praegu, mil haiguskordaja on väga üles tõusnud, oleks küll Ida-Virumaal õige aeg mask ette panna, seda ei maksa häbeneda. Lähiaeg on Ida-Virumaa jaoks väga kriitiline," ütles Muusikus, märkides, et terviseamet on andnud asjakohase soovituse mitmetele ettevõtetele ja asutustele, kes puutuvad avalikes kohtades kokku suurema hulga inimestega või suhtlevad riskirühma inimestega. "Samuti oleme soovitanud kohalikel omavalitsustel kaaluda, milliseid kavandatud üritusi viia läbi veebi teel, millised üldse edasi lükata."

Koroonaviiruse diagnoosi on saanud teiste seas ka viis Jõhvi põhikooli õpetajat. Kooli direktor Liina Mihkelson edastas esmaspäeval, et kuna peale õpetajate on haigestunud ka osa lastevanemaid, jääb ära 31. augustile planeeritud Jaama tänaval asuva asenduskoolimaja tutvustamine. 1. septembril on kavas korraldada aktus Jõhvi kontserdimajas vaid 1. ja 9. klasside õpilastele ning sinna on peale õpilaste ja õpetajate oodatud ainult emad ja isad. Ülejäänud klassidel on 1. septembril vaid klassijuhatajatund. Õppetööd on praeguse plaani järgi kavas alustada 2. septembril. "Lõpliku otsuse, mil viisil õppetöö toimuma hakkab, teeb kooli juhtkond nädala lõpus, konsulteerides terviseametiga," teatas Mihkelson.

Marje Muusikuse sõnul tehakse õpetajate seas lähiajal uus testimine. "Loodame, et rohkem juurde ei tule. Aga samas näitas veel ühe õpetaja haigestumine, et nakatumiseks võib vahel piisata ka põgusast kontaktist," sõnas ta, märkides, et soovitab koolil edasised sammud väga tõsiselt läbi mõelda.