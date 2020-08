Narva on riigigümnaasiumide leppe allkirjastamiseks valmis ja ootab haridusministrit

Haridusministeerium ja Narva linn allkirjastasid ühiste kavatsuste baaslepingu 2016. aasta mais. Sellest tuleneva lepingu ühe Narva riigigümnaasiumi rajamiseks 2022. aasta septembriks allkirjastasid minister Mailis Reps ja toonane Narva linnapea Tarmo Tammiste 2018. aasta aprillis.

Koostöölepingu elluviimise algusega sai selgeks, et see vajab ülevaatamist, muu hulgas kerkis teravalt esile õppekeele küsimus. Lõpptulemusena otsustasid osapooled asutada mitte ühe, vaid korraga kaks riigigümnaasiumi − eesti ja 60/40 õppekeelega − ning ühtlasi nihutatada avamise kuupäeva aasta võrra edasi − 2023. aasta 1. septembrile.

Aastatel 2019-2020 pidasid ministeeriumi ja Narva esindajad läbirääkimisi uue koostööleppe üle. Narva linnavolikogu kiitis selle eelnõu 27. augustil heaks, andes linnavalitsusele ja konkreetselt linnapeale volitused selle allkirjastamiseks. Poolt hääletas 27 saadikut, vastu ei olnud keegi ja erapooletuks ei jäänud samuti keegi.

Kokkuleppe tekst on kooskõlastatud

Põhjarannik on juba kirjutanud, et haridusministeeriumi ja Narva linnavalitsuse esindajad jõudsid üksmeelele kahes linna jaoks põhimõttelises punktis: õppekohtade arv tulevastes riigigümnaasiumides ning õpilaste arvu suhe riigigümnaasiumides ja ühes-kahes allesjäävas munitsipaalgümnaasiumis.

Samas lükati 2022. aastasse Narva täiskasvanute kooli edasise saatuse küsimuse lahendamine. Ministeeriumi arvates tuleks täiskasvanute gümnaasiumihariduse korraldamine anda üle Ida-Virumaa kutsehariduskeskusele, samas kui Narva võimud sooviksid selle enda enda korraldada jätta.

"Ministeeriumi kogemus näitab, et kutseõppekeskuse juures täiskasvanute õppe korraldamine on mõistlik lahendus, kuna kutseõpe muutub täiskasvanute seas üha populaarsemaks ning selline korraldus aitaks tagada sujuvama ülemineku järgmisele haridustasemele," kommenteeris haridus- ja teadusministeeriumi haridusvõrgu osakonna juhataja Indrek Riisaar.

Üks riigigümnaasium on juba arhitektuuriliselt planeeritud Puškini tänavale; praegu on need kinnisvarakrundid nr 29, 29a, 31, 33. Teist riigigümnaasiumi hakatakse alles projekteerima aadressile Kraavi tn 1, kus praegu asub Narva eesti gümnaasium, millest hiljem saab põhikool.

Riigigümnaasiumide ehituse hinna küsimus lepingus ei kajastu. Töid hakkab tegema Riigi Kinnisvara AS ning ehitust hakatakse rahastama Euroopa Liidu tõukefondidest.

Narva ootab allkirjastamiseks ministrit

Haridus- ja teadusministeerium teavitas Põhjarannikut, et poolte heakskiidetud lepingu ametliku allkirjastamise kuupäev pole veel paika pandud.

Narva linnapea Aleksei Jevgrafov ütles, et on ministeeriumi esindajatega rääkinud ning seal valitakse välja ministri Narva saabumiseks sobiv kuupäev.

"Algul tahtsime seda teha 1. septembril, kuid kahjuks ei saa minister sel päeval siia tulla. Nüüd teevad nad meile oma ettepaneku. Meie eesmärk on sellega mitte venitada − kirjutada lepingule alla võimalikult kiiresti, et töö saaks juba alata," sõnas Jevgrafov. Ta pakkus välja, et leppe allkirjastamine võiks olla ajastatud nõnda, et see langeks kokku Narvale sügispealinna tiitli üleandmisega.

Ehitajad saabuvad tuleval suvel

Narva riigigümnaasiumide rajamise töödega on seotud Puškini tänava hoonete 29, 29a, 31, 33 lammutamise plaan. Aleksei Jevgrafovi sõnul oli lammutamist plaanis alustada 2021. aasta mais, ent ta tegi ettepaneku oodata ära, kuni saab läbi lõpueksamite aeg, kuna kavas olev lammutamine mõjutab ka Kesklinna gümnaasiumi: selle ajalooline hoone jääb ilma hilisematest juurdeehitistest.

"Ministeerium tuli meile vastu, tööde graafikut see põhimõtteliselt ei mõjuta, nii et hooneid asutakse lammutama suvel," sõnas linnapea.

Kesklinna gümnaasium ise töötab alates 2021/2022. õppeaastast ajutiselt teistes kohtades. Jevgrafovi sõnul lepiti direktoriga kokku, et keskkooli- ja gümnaasiumiaste kolivad endise Joala kooli (kool nr 12) hoonesse ja algkool lähedal asuvasse lasteaeda. "Arvan, et lõpliku otsuse kuulutame välja lähiajal."

Jevgrafovi sõnul on võimalik, et Kesklinna gümnaasiumi keskkooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele pannakse käima koolibuss Kalevi Fama staadioni juurest kuni endises Joala koolis asuva uue õppekohani, kuna see asub üsna kaugel. "See küsimus on praegu arutamisel: kooli direktor ja hoolekogu hindavad selle otsuse otstarbekust."