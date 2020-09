"Kui me juba oleme hea tuulega paik, siis miks mitte kohe kõik need kohad ka kaardile panna," ütles Lüganuse vallavanem Andrea Eiche, kelle sõnul on nad tuuleparkide võimalike alade kaardistamisele lähenenud võimalikult avatult ning välistatud piirkondi on väga vähe. "Need on muidugi tiheasustusalad, looduskaitseliste piirangutega alad, teed, kultuuriobjektid, veekogud," sõnas ta. Muudes kohtades lastakse spetsialistidel kaardistada võimalikud muud piirangutingimused.