Ida-Viru keskhaigla peatas koroona tõttu plaanilised operatsioonid

Haigla pressiesindaja Anna Medvedeva sõnul oli kõigi lähikontaktsete esmane test negatiivne, kuid neile tehakse ka kordustest. Haigla korraldab tööd nõnda ümber, et kontakte oleks võimalikult vähe.

"Sel nädalal jäävad kindlasti ära plaanilised operatsioonid, erakorralised toimuvad," märkis ta. "Praegu selgitame välja töötajate ringi, kes peavad kindlasti jääma koju eneseisolatsiooni ja kes saavad piiratud tingimustes tööd jätkata."

Medvedeva sõnul ei ole praegu vajadust saata haigeid teistesse haiglatesse. "Katsume praeguses olukorras ise hakkama saada," ütles ta.

Nakkuse leviku tõkestamiseks kehtib kõikides haigla ruumides üldine maskikandmise nõue nii patsientidele kui ka töötajatele.

Kolmapäeval lisandus Ida-Virumaale seitse uut nakatunut, mis on vähem kui eelnevatel päevadel. Terviseameti jälgimisel olevate inimeste arv maakonnas on tõusnud 816-le, kellest haigestunud on 149.

Seitsme uue juhtumi puhul on kahel juhul tegemist varasemate nakatunute lähikontaktsetega, kahel juhul nakatuti töökohas, ühel juhul toodi haigus sisse Venemaalt ning ülejäänud nakatumiste asjaolud on veel väljaselgitamisel. Kohtla-Järvele lisandus terviseameti poolt sünnipäeva koldeks nimetatud uus kolle, kus praegu on viis nakatunut.

Koroonaviirus tuvastati ka ühel Jõhvi hooldekeskuse töötajal. Direktor Arthur Sepperni sõnul testitakse kolmapäeval kõiki 80 hooldekeskuse elanikku ja 35 töötajat.

Koroonaviiruse tõttu on häiritud mitmete Ida-Virumaa koolide tegevus. Alates teisipäevast läks poolteiseks nädalaks distantsõppele Sillamäe gümnaasium. Esmaspäeval ühe päeva distantsõppel olnud Jõhvi gümnaasium jätkas aga pärast testi tulemuste selgumist teisipäeval tavapärast tööd. Distantsõppele on jäänud Kohtla-Järve ja Jõhvi koolide mitmed klassid. Koroonaviirus on tuvastatud kahel jalgpalliklubi Järve mängijal.

Jõhvi abivallavanema Maris Toomeli sõnul spordikooli ja huvikooli tegevust peatatud ei ole, kuid parandada tuleb infovahetust selles, kes õpilastest peavad olema eneseisolatsioonis. "Need õpilased, kes on lähikontaktsed, ei tohi käia huviringides, raamatukogus ega mujal avalikes kohtades," rõhutas ta.