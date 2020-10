Sillamäe on kerkinud suurima koroonasse haigestumusega linnaks Eestis

Sillamäe Vanalinna kool muutus koroonakoldeks üle-eelmisel nädalavahetusel, mil seal tõusis koroonaviirusesse nakatunute arv kuueni. Nädala jooksul on seal positiivsete proovide arv pidevalt tõusnud ja linnavalitsus otsustas koos kooli juhtkonnaga saata õpilased alanud nädalaks kodusele distantsõppele. Ülejärgmisel nädalal ei toimu koolitööd koolivaheaja tõttu.

Sillamäel on Eesti suurim haigestumus

"Püüame sellega vältida kontakte ja uusi nakatumisi. Seal oli päris mitu klassi juba varem distantsõppele läinud, aga paraku on seal ikka pidevalt uusi haigusjuhtumeid juurde tulnud. Proovime nüüd teha nii, et kuni vaheajani on terve kool kodus," ütles Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg.

Kuni 5. oktoobrini oli kümme päeva kodusel distantsõppele ka Sillamäe gümnaasium.

Üle poole nädalavahetuse kogu Eesti positiivsetest testidest tuli Ida-Virumaale Nädalavahetuse jooksul kogu Eestis positiivseks osutunud 37st koroonaviiruse testist kuulus Ida-Virumaa elanikele 21. Terviseamet teatas pühapäeva hommikul 13st ja esmaspäeva hommikul kaheksast uuest nakatunust Ida-Virumaal. Jõhvi hooldekeskusesse, kus reedeks oli viirus tuvastatud 13 elanikul ja viiel töötajal, uusi haigusjuhtumeid nädalavahetuse jooksul ei lisandunud. Terviseamet viib seal uue laustestimise läbi alanud nädala keskel. Kahe viimase ööpäeva uutest juhtumitest üheksal juhul saadi viirus koolist, seitsmel juhul saadi nakkus pereliikmelt ning kahel juhul töölt. Kahel juhul toodi haigus sisse Venemaalt. Ida-Virumaal on kokku seitse aktiivset kollet: Kohtla-Järve kooli koldega on seotud 11 ning Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa haigestunut. Jõhvi kooli koldega on seotud kaheksa ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 18 haigestunut (13 klienti ja viis töötajat). Sillamäe kooli koldega on seotud 27 ning nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud 10 Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu. Narva töökoldes on seitse inimest. Terviseameti jälgimisel oli esmaspäeva hommiku seisuga 967 Ida-Virumaa elanikku, kellest on haigestunud 203. Haigestumuse tase viimase 14 päeva jooksul 100 000 elaniku kohta oli Ida-Virumaal 146, Eesti keskmine kolm korda väiksem: 46,5.

Kui Kohtla-Järvel ja Jõhvis on uute koroonajuhtumite lisandumine hakanud tasapisi vähenema, siis Sillamäe on muutunud nii Ida-Virumaal kui ka kogu Eestis suurima koroonaviirusesse haigestumusega piirkonnaks. Eelmise nädala lõpus oli Sillamäel 65 aktiivset juhtumit, mis viis 13 000 elanikuga linna haigestumuse näitaja 100 000 elaniku kohta 500 kanti. Eesti keskmine näitaja on kümme korda väiksem. Hea märgina on aga tervenenud kahe Sillamäe töökoha koldega seotud inimesed, mistõttu haigestunute arv langes esmaspäeval 40 kanti.

"Haigestumus on väikese koha kohta endiselt kõrge. Eriti tugevasti on pihta saanud sealne kool. Sillamäel on praegu hästi halb seis," ütles terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp.

Sillamäe linnapea leidis, et kuigi midagi rõõmustavat ei ole, ei saa öelda, et Silamäe oleks eriti tugev koroonakolle. "Meil on tuvastatud praegu haigeid väga palju. Kui vaadata neid koldeid, siis lähipäevadel võib haigeid veel juurde tulla, aga siis peaks olukord stabiliseeruma," ütles ta.

Sillamäel on tehtud varasemast rohkem teste

Tõnis Kalberg tõi välja, et kevadega võrreldes testitakse praegu elanikke tunduvalt rohkem ja seetõttu tuvastatakse ka nakatuid palju rohkem. "Tegutseme vastavalt olukorrale. Linnaasutuste kõik avalikud üritused oleme praegu edasi lükanud. Vajaduse korral on koju saadetud üksikuid rühmi lasteaias või klasse koolides. Püüame samas tavapärast elutegevust toimimas hoida nii palju kui võimalik," sõnas ta, tunnustades kohalikke ettevõtjaid, kes suhtuvad viiruse levikusse väga tõsiselt ning on selle tõkestamiseks omal algatusel suunanud töötajaid testimisele ja rakendanud lisaabinõusid.

Eike Kingsepa sõnul sõltub viiruse ohjeldamine Sillamäel suuresti sellest, kuidas käituvad inimesed distantsõppel olles ja koolivaheajal. "Praegu tuleb need sõnad peale lugeda, et kuna nakkusoht selles väikelinnas on kõrge, siis tasub vaheaeg veeta kodus, aga mitte käia teistega suhtlemas," ütles ta.