Toila otsib uut abivallavanemat

Eiert selgitas, et kuna ta on septembri teisest nädalast alates haridusklastri eestvedaja, siis on aus leida abivallavanema ametisse uus inimene.

"Ta peab olema just sotsiaalvaldkonna inimene, sest meil on sinna oluliselt jõudu juurde vaja. Selle valdkonna inimesi on meil kogu aeg vähe olnud ja nüüd, kui sotsiaalministeerium on selle teenuse arendamise projektiga väga jõuliselt Ida-Virusse tulnud, on see teema eriliselt päevakorral. Meil on vaja oma ala asjatundjat, kes oskaks asja väga hästi eest vedada."