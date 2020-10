Illukal selgub Eesti kestuskrossi meistrivõistluste lõppseis

"Praegu lükkame traktoriga rada siledamaks ning paigutame piirdeposte ja aedu, et laupäeval kell 11.30 saaks soolotsiklitele stardi anda," ütles Mati Reilent korraldusmeeskonnast. Kohe pärast kahetunnist esimest võistlussõitu tulevad starti neljarattalised ATVd ja quad´id.

Pealtvaatajatelt korraldajad piletiraha ei küsi ning tänu liivapinnasele ei ole ka ohtralt poris sumpamist nagu mõnel teisel rajal. "Mõnel varasemal aastal oleme käima pannud ka eribussi, aga kuna koroonaohu tõttu tuleb distantsi hoida, siis sellest loobusime ja kohale saab vaid oma sõiduvahendiga. Rada ise on pikk ning ruumi, et teiste motosõpradega distantsi hoida, on küllalt," rääkis Reilent.