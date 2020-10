"Reisile minuga" viib televaataja Sillamäele

Priit Loog, kes on kõige rohkem tuntud Vargamäe Andresena filmist "Tõde ja õigus", on ühtlasi hobifotograaf.

"Läbi fotograafilise prisma on Sillamäe väga huvitav koht, kus viibida. Seal on seda, mida ma oma kodus Pärnus ja mujal Eestis liiga palju ei kohta: sealne segunenud kultuur on teistmoodi."

Varem on ta Sillamäelt üksnes läbi sõitnud. "See on selline koht, kuhu lihtsalt ei satu," põhjendas ta.

Läbi kaamersilma tõmbab Priit Loogi sõnul esimese asjana tähelepanu stiilne Sillamäe keskväljak, aga ka üldine eluolu, rõdud ja need inimesed, kes linnapildis liiguvad.

"Olen palju harrastanud tänavafotograafiat ning seda tehaksegi linna ja igapäevaelu keskkonnas. Selles mõttes oleks Sillamäel ringi jalutamine põnev sissevaade. Aga selleks, et seda korralikult teha, tulekski tulla mitmeks päevaks," rääkis näitleja, kes lubas põhjalikuma tutvuse tulevikus ette võtta.

Ka ETV reisisaate "Reisile minuga" režissöör Tiina Park, kes sattus saadet tehes Sillamäele elus esimest korda, pidas seda põnevaks leiuks oma arvukate reiside jadas. Koroona-aastal reisitaksegi Eestimaa pinnal ja esitletakse kohalikke pärle, mis pole nii tuntud kui näiteks Pärnu või Narva.

"Sillamäe on sel suvel lausa õitsele puhkenud tänu sellele, et välismaale ei pääse. Odessasse Potjomkini trepile jalutama ei saa, aga siin on oma Potjomkini trepp olemas, mis siis, et palme ei kasva," rääkis Tiina Park, kelle arvates on kunagine suletud linn väga ilusaks tehtud.

Režissöör tänas Ida-Viru turismiklastrit, kes oli saate kavandamisel suureks abiks.

Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen pakkus saatemeeskonnale välja eri kohti, mida võiks televaatajatele tutvustada. "Kõigepealt huvitas Tiina Parki just Sillamäe, aga kuna meil tekkis nii hea koostöö, otsustas ta Ida-Virumaale tagasi tulla ning tegi saated ka pruuni kulla maast ja Alutagusemaast," rõõmustas Jalonen. Nii jõuab Ida-Virumaa plaanitust rohkem pildile.

Saade Sillamäest on eetris 31. oktoobril kell 20.

FOTO: Kuvatõmmis